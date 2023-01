🎥 Discussie over arbitrage en VAR kan weer oplaaien na frappant strafschopgeval op Stayen

Ook na deze speeldag zal er weer discussie zijn over de arbitrage. Op Stayen werd een strafschopgeval door de vingers gezien door scheidsrechter Laforge, terwijl zeker niet gesteld kan worden dat er niets aan de hand was.

Na 35 minuten voetballen in STVV - Club Brugge ontving Hayashi de bal in de zestien meter van de bezoekers. Wat volgde was een duel met Denis Odoi, die wel erg veel duw-en trekwerk nodig had tegen de Japanner. Velen zullen vinden dat Odoi Hayashi gewoon neerwerkte, maar oordeelt u vooral zelf.

Tot verbazing van heel Sint-Truiden floot scheidsrechter Laforge dan nog eens voor een overtreding in het nadeel van de thuisploeg. "Ik heb hier ook al penalty's voor weten geven", opperde Eleven-commentator Frank Raes. "Het is niet dat Odoi helemaal niets doet", ging Gilles De Bilde akkoord. "Hij is een beetje verrast door het opduiken van Hayashi. Hij houdt 'm wel vast."

De VAR was blijkbaar een andere mening toegedaan, want de beslissing van Laforge werd niet teruggedraaid. "Dit is hallucinant", zei commentator Peter Vandenbempt op de radio.