Scott Parker absoluut niet tevreden over tweede helft Club Brugge: "Intentie ontbrak om een tweede doelpunt te scoren"

Club Brugge kon alweer niet winnen.

Club Brugge kon ook zijn derde match onder nieuwe trainer Scott Parker niet winnen. Tegen STVV kwam het in de eerste helft nog 0-1 voor, maar het gaf die voorsprong net als tegen Anderlecht weg door een eigen fout.

De Engelsman was achteraf dan ook niet tevreden. "Ik ben ontgoocheld. Zeker omdat na rust de intentie ontbrak om een tweede doelpunt te scoren. We hebben STVV niet meer onder druk gezet, er kwam geen gevaar meer. Het leek wel een basketmatch", zegt hij bij Eleven Sports.

"We hebben onze aanvallende spelers in de tweede helft nooit meer in stelling gebracht. Zó wil ik niet spelen. Er was gewoon een tekort aan kansen, snelheid en inzet. Dat is jammer en moet snel veranderen, er ligt veel werk op de plank. Dat begrijpen de spelers ook", zei Parker nog.