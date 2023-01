Pro League-CEO Lorin Parys reageert op open brief van STVV: "Gesprek organiseren tussen de KBVB en STVV"

De storm rond de rode kaart van Aboubakary Koita (STVV) tegen KAA Gent is nog niet gaan liggen.

Tegen Club Brugge had STVV volgens het Referee Department een penalty moeten krijgen na een fout van Odoi op Hayashi en tegen KAA Gent kreeg Koita volgens datzelfde Referee Department een rode kaart.

Er waren daarvoor nog wel foutieve beslissingen geweest zoals snelle rode kaart van doelman Schmidt in de beker. Voor STVV zelf was het genoeg geweest en ze stuurden een open brief om hun onrecht aan te kaarten.

Lorin Parys, de CEO van de Pro League reageerde al op de open brief. "We erkennen het belang van een goede arbitrage en zijn daarover ook in gesprek met de KBVB. Zoals je weet staat de KBVB in voor de arbiters. We zullen ook een gesprek organiseren tussen de KBVB en STVV waarin de specifieke bezorgdheden uit de brief kunnen worden besproken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.