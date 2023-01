Bekent Odoi schuld over strafschopfout op Hayashi tegen STVV? "Ik had hem in ieder geval wel een beetje vast"

Denis Odoi maakte een mogelijke strafschopfout tegen STVV, maar de scheidsrechter floot geen penalty.

Club Brugge stond 0-1 voor in de 35ste minuut toen Denis Odoi aan STVV-speler Daichi Hayashi ging hangen in de zestien. De Japanner ging neer, maar kreeg een fout tegen. Club Brugge kwam goed weg, maar kreeg in de tweede helft toch nog de 1-1 binnen na een fout van Mignolet.

Na de match bekende Denis Odoi dat er wel iets aan de hand was. "Ik hoor zeggen dat het penalty was. Ik weet het niet, ik had hem in ieder geval wel een beetje vast", zei hij met een kwinkslag bij Het Belang van Limburg.

De bal ging dus niet op de stip. "Of ik niks te vertellen had gehad, als de bal op de stip was gegaan? Dat heb je als speler in zo’n geval nooit", zei de middenvelder nog.