Volgens Hollerbach verdiende STVV een strafschop voor de fout op Hayashi: "Ik moet wel opletten met wat ik zeg"

STVV kreeg in de eerste helft geen strafschop.

STVV stond na 35 minuten 0-1 achter tegen Club Brugge. Op dat moment ging Denis Odoi aan Daichi Hayashi hangen in de zestien. De Japanner ging neer, maar kreeg geen strafschop. Hij kreeg zelfs een fout tegen.

Volgens Hayashi zelf was het geen schwalbe, maar hij probeerde Odoi wel van zich af te duwen met zijn handen. In zijn val raakte Hayashi de bal ook met de hand. "Uitleg heb ik in ieder geval niet gekregen van de ref" zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Ook voor STVV-trainer Bernd Hollerbach was het duidelijk "De strafschopfase met Hayashi en Odoi? Een duidelijke strafschop volgens mij. Ik moet wel opletten met wat ik zeg, want ik ben al drie keer eerder de tribune ingestuurd." Hollerbach doelt op het feit dat hij al eerder kritiek had op een scheidsrechter en daarvoor bestraft werd. "Maar voor mij was het een overduidelijke strafschop, ja", besloot de Duitser.

De penaltyfase in kwestie