Union verliest voor het eerst in 2023 punten tegen Cercle Brugge en ziet Racing Genk uitlopen tot negen punten

De eerste punten voor Cercle Brugge in 2023, het eerste puntenverlies voor Union.

Union trok naar Jan Breydel voor een confrontatie met Cercle Brugge. Union moest winnen om de kloof met Racing Genk tot zeven punten te beperken, Cercle Brugge om de voeling met de top acht te behouden.

Union begon het beste aan de match en al na vijf minuten werd Nilsson door Lynen diep gestuurd. De Zweed kwam ook in oog met Majecki, maar de Cercle doelman maakte zich goed breed en redde. Puertas schoot nog eens over, Nieuwkoop kon de bal nog eens op de slof nemen na een hoekschop, maar ook zijn schot ging over.

Blessure Vanzeir

Bij Cercle Brugge was vooral huurling Hugo Siquet het gevaarlijkst vanop rechts. Een van zijn voorzetten belandde bij Deman, maar die had meer tijd dan hij dacht en schoot over. Net voor de rust moet Vanzeir nog naar de kant met een mogelijke hamstringblessure. Boniface was zijn vervanger.

Thibo Somers

Na de rust kwam Cercle Brugge beter voor de dag dan in de eerste helft. Na 55 minuten kopte Marcelin een vrije trap op de lat. Union kon ook een paar keer dreigen via Boniface, maar de Nigeriaan bereikte geen ploegmaat of stootte op Cercle-doelman Majecki.

Vermoeid Union pakt nog een punt

Na 67 minuten was het toch raak voor Cercle Brugge. Somers nam een doorsteekpass van Francis mooi aan in de zestien en hij schoot met links hard binnen. De thuisploeg stond niet onverdiend op voorsprong. Maar als er een ploeg een achterstand kan ophalen dan is het Union wel en dat gebeurde ook, al toonde de vice-kampioen wel tekenen van vermoeidheid.

Nilsson stond op de goede plek om een voorzet van invaller Lazare van dichtbij binnen te duwen. Union probeerde nog via onder meer Burgess, maar Cercle-doelman Majecki stond heel goed te keepen. Het bleef 1-1 en Union ziet zo Racing Genk uitlopen tot negen punten, Antwerp komt terug tot op vier punten van Union. Cercle Brugge blijft in de middenmoot staan en pakt zijn eerste punt van 2023.