Muslic moet van geen druk weten: "Elke vijf matchen is er evaluatie"

Muslic miste zijn start niet bij Cercle Brugge. Dat leverde hem zelfs eind november al een contractverlenging op.

Cercle Brugge is weg van de degradatiezorgen en mag zelfs richting de top acht kijken. Daarover moet Muslic echter niet weten.

“Er is hier nog nooit gesproken over top acht. We zijn de jongste ploeg van 1A, dan moet je ook ups en downs inrekenen. Ja, er wordt om de vijf matchen geëvalueerd, maar ik ben daar niet bang voor. Onze core business is jonge talenten kansen geven, ontwikkelen en ervaring laten opdoen”, klinkt het bij kw.be.

“En intussen voldoende punten halen om weg te blijven van de laatste drie plaatsen, om adem te hebben voor ons project. Pas als we daarin succesvol zijn, kunnen we de ambities misschien verleggen.”