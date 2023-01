Karel Geraerts na puntenverlies Union tegen Cercle Brugge: "Te veel spelers bleven onder hun niveau"

Union speelde 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker.

Union kwam tegen Cercle Brugge in de tweede helft op achterstand, maar pakte via Nilsson toch nog een punt. Union leek wat vermoeid na matchen tegen Antwerp, Gent en Anderlecht en flitste niet echt.

Ook trainer Karel Geraerts zag dat zijn ploeg het moeilijk had. "We hadden kansen, maar moeten ook eerlijk zijn. We haalden niet ons beste niveau. Te veel spelers bleven onder hun niveau. Ik kan leven met een gelijkspel, maar word er niet gelukkig van. Op het einde gingen beide ploegen nog voor de overwinning", zegt hij bij Sporza.

Door het gelijkspel ziet Union Racing Genk uitlopen tot negen punten terwijl Antwerp terug komt tot op vier punten. "Genk en Antwerp die winnen? We kijken naar onszelf en op het einde zien we dan wel of we onze doelen moeten bijstellen of niet", besloot Geraerts.