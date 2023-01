Cercle-trainer Miron Muslic toch tevreden na late gelijkmaker Union: "Het was een topprestatie van mijn spelers"

Cercle Brugge pakte voor het eerst in 2023 een punt tegen Union.

Na twee nederlagen tegen Westerlo en Charleroi pakte Cercle Brugge voor het eerst in 2023 een punt. Somers opende de score na 70 minuten voor Cercle, maar Nilsson bezorgde Union toch nog een punt.

Cercle was op sommigen momenten gewoon goed en dat zag ook de trainer, Miron Muslic. "Ik ben trots op mijn team. Het was een topprestatie van mijn spelers. We waren heel dicht bij een zege en ergens voelt het als twee verloren punten, maar niet vergeten dat we tegen het beste ploeg in België van het moment speelden. Union heeft veel teams kapot gespeeld de laatste weken", zegt hij bij Sporza.

Aanwinst Hugo Siquet (20) startte meteen in de basis en was in de eerste helft een paar keer dreigend. De rechtsachter bleef tijdens de rust wel binnen en werd vervangen door spits Kévin Denkey. "Dat Siquet maar een helft speelde, was vooraf voorzien", zei Muslic daarover.