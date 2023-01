Standard hijst zich in flauwe pot voorbij KV Mechelen en hijgt voorlopig in de nek bij Club Brugge en AA Gent

Neen, voor hoogstaand voetbal moest je niet bij Standard - KV Mechelen zijn. Om op Gent en Club te naderen telde voor de Rouches enkel de overwinning. Die kwam er ook.

Sclessin kreeg een uiterst flauwe eerste helft te zien tussen twee teams die wel hun moment kozen om druk te zetten, maar kwaliteit aan de bal misten in de zone van de waarheid. Lange tijd was een mislukte volley van Perica de enige kans. Iedereen maakte zich al op om met 0-0 de kleedkamers op te zoeken, tot op slag van de rust de ban alsnog gebroken werd.

© photonews

Aan de basis lag een domme overtreding van Verstraete. Het waren twee verdedigers die op de vrijschop het nodige deden voor de Rouches. Eerst bracht Bokadi de bal terug in het pak en Laifis - tot dan bezig aan een matige partij - kopte de 1-0 op het bord.

© photonews

Het was toch grotendeels meer van hetzelfde dat het publiek in Luik na de koffie moest gadeslaan. Dat betekende: Mechelen dat dadendrang miste, Standard de rust om het in de laatste dertig meter goed uit te spelen. Schoofs had de opdracht wel begrepen, toen de thuisploeg hem enige ruimte gaf. Het fraaie schot van de KVM-aanvoerder strandde op de dwarsligger.

Een van de weinige momenten van opwinding, tot Standard in het slot de match besliste. Eerst kreeg Davida zijn hoofd nog niet tegen de voorzet van Fossey. Ohio maakte het wel mooi af, nadat Zinckernagel bij een omschakeling in één keer diep speelde (2-0). Standard dus voorlopig met evenveel punten dan Gent en op één punt van Club in de stand. Voor KVM zijn de verplaatsingen dit seizoen weinig succesvol.

© photonews