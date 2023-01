Deila maakt nuchtere analyse na moeizame zege en bespreekt toekomst doelpuntenmaker Ohio: "Eerst arbeid leveren"

Het spel verliep bij momenten vrij moeizaam, maar de zege is wel een feit. Ronny Deila was uiteraard tevreden met de driepunter van Standard tegen KV Mechelen, al sluit de Noor de ogen niet voor de minpunten.

"Het was een moeilijke, gelijkopgaande match", analyseerde Deila. "Na drie matchen niet gewonnen te hebben, zat er wat druk op. De inspanningen die we leverden, waren prima. We misten wel kwaliteit en vertrouwen aan de bal. Er kwamen geen 29 voorzetten zoals tegen Sint-Truiden. Omdat Mechelen meer de bal had, maar het is ook een goede ploeg. Het werd zo een heel tactische wedstrijd."

De Standard-trainer vond de drie punten een beloning voor het werk in zijn geheel uit de voorbije weken. "We moeten meer brengen in het aanvallende gedeelte, dat weten we. Als je hard werkt, valt het dubbeltje wel eens aan jouw kant. We verdienden het om eens drie punten te pakken. We nemen de positieve dingen mee naar onze match tegen Antwerp."

Toekomst Ohio

Opvallend was de invalbeurt van Noah Ohio, bekroond met een fraaie goal. "We hebben hard gewerkt om de mentaliteit bij hem goed te krijgen. Hij heeft een heel goede linkervoet. Hij heeft een mooie toekomst voor zich, maar moet begrijpen dat het een lang proces is en dat het stap per stap gaat."

Deila legt uit waar de grootste uitdaging ligt voor de Engelse Nederlander. "Hij was tot dusver te veel gericht op het maken van doelpunten en het resultaat. Je moet eerst arbeid leveren en dat doet hij nu enige tijd. Zo krijgt hij het begrip hoe alles uit zijn potentieel te halen."