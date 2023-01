Kortrijk doet gouden zaak na spektakelduel tegen hekkensluiter Seraing

Kortrijk en Seraing speelden tegen elkaar een levensbelangrijk duel in de strijd tegen de degradatie. Of dat ook spektakel opleverde?

KV Kortrijk stond voor een levensbelangrijk drieluik met ook nog matchen tegen Oostende en Mechelen en voor Bernd Storck was het duidelijk vooraf: must win. Enkel met de drie punten zouden ze tevreden zijn en dat was er ook aan te zien.

Felipe Avenatti en Massimo Bruno kregen afgelopen weekend nog gedeeltelijk rust, nu mochten/moesten ze opnieuw in de basis starten. Storck moest het ook zonder Sych doen - hij is anderhalve maand buiten strijd met een blessure.

Dolle match

Avenatti liet meteen van zich spreken. Na acht minuten zorgde hij al meteen voor de 1-0, door te profiteren van een fout van doelman Martin en op aangeven van de VAR. Het duurde wel een tijdje voor het doelpunt goedgekeurd werd.

Seraing deed meteen wat terug, opnieuw op aangeven van de VAR ging de bal op de stip. Vagner maakte zo snel de 1-1, maar Kortrijk wilde niet met een gelijkspel de rust in en een erg bedrijvige Messaoudi bekroonde zijn werklust met de 2-1 ruststand.

Selemani beslist het

Na de pauze was het in vijf dolle minuten opnieuw prijs. Eerst maakte Vagner zijn tweede van de avond om Seraing opnieuw op gelijke hoogte te brengen - een prachtige vrije trap moet ook wel gezegd. Daarna was het Selemani die Kortrijk een derde keer op voorsprong bracht.

Daarna was het vet een beetje van de soep bij beide ploegen. Seraing probeerde nog, maar het ontbeerde aan kracht en loopvermogen om nog een derde keer een gelijkmaker te maken. De Kerels pakken zo een erg belangrijke driepunter in de strijd tegen degradatie, Seraing blijft laatste.