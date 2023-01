Defour greep tevergeefs in om uitreputatie aan te pakken en spreekt over onthaal op Sclessin: "Niets op aan te merken"

Steven Defour sprak na het bezoek aan Sclessin over het onthaal dat hij kreeg en de uitreputatie van KV Mechelen. Aan dat laatste is nog wat werk.

KV Mechelen verloor bij Standaard met 2-0. "Ik denk dat we iets te weinig getoond hebben. Zeker in de eerste helft, al kwamen we ook weinig in de problemen. Net voor rust maken we dan een domme fout voor de zestien, reageren we bij de vrijschop niet goed genoeg op de tweede bal. Beide ploegen hebben offensief weinig getoond. Er zat iets te weinig intensiteit en te veel afval in ons spel."

"In de tweede helft was dat iets beter en creëerden we een paar kansjes. Er was dat moment met Rob Schoofs", verwees Defour naar het schot van zijn aanvoerder op de dwarsligger. "Op het einde slikken we dan nog een vermijdbare tegengoal op de tegenaanval."

Offensievere rol voor Schoofs

Defour had een opvallende keuze gemaakt door Jannes Van Hecke op te stellen op het middenveld. "Ik vind dat we op verplaatsing niet altijd dezelfde prestaties leveren als thuis. Ik wilde zekerheid inbrengen en tegelijkertijd zagen we de ruimte. Schoofs kon zich dan veel offensiever uitleven. Rob is een heel slimme speler die de vrije ruimtes makkelijk kan vinden en moest niet zoveel aan het verdedigende denken."

Nog een woordje over het ontvangst dat Defour kreeg bij zijn terugkeer op Sclessin als T1 van de tegenstander? "Als het goed draait, is hier een goede sfeer. Daar was niets op aan te merken: het was een gewone wedstrijd waarbij de supporters de sfeer wel onderhielden." Alleen slingerden enkele onverlaten tijdens een tv-interview wel nog wat verwijten naar zijn hoofd. "Ze doen maar", grijnsde Defour.