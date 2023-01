Bij OHL regeert de ontgoocheling na het late gelijkspel tegen Eupen

Het gelijkspel is hard aangekomen bij OHL. Lange tijd leken ze tegen Eupen de punten thuis te houden, maar op het einde kwam Eupen dankzij een late penalty nog langszij.

In de 1e helft was OHL baas en Eupen kon nauwelijks er iets tegenin brengen. De Leuvenaars gingen dan ook met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. Na de pauze was er meer evenwicht en op het einde kwam er toch nog de gelijkmaker na een penalty.

Bij OHL waren ze achteraf ontgoocheld. "We spelen een goede 1e helft en voetbalden een rits kansen bij elkaar. Ook in de 2e helft hadden we balbezit en creëerden we kansen. In het slot kregen we uit het niets een doelpunt tegen. Dit is een ontgoocheling", aldus trainer Marc Brys na afloop van de wedstrijd.

Ook bij Ewoud Pletinckx viel er na de wedstrijd ontgoocheling te bespeuren: "We speelden een dominante 1e helft en hadden de hele wedstrijd controle. We vergaten onszelf te belonen en dan is het zuur dat we met 1 punt achterblijven."