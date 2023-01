Thomas Van Den Keybus maakte een wereldgoal voor Westerlo: "Eens dat je die ziet vertrekken dan weet je dat die binnen gaat"

De teleurstelling was groot bij Westerlo na de nederlaag tegen Racing Genk. Vooral bij Thomas Van Den Keybus die een fantastisch doelpunt maakte, maar hij had liever de drie punten gehad.

"Ik denk dat we vandaag een hele goede wedstrijd spelen voetballend. Genk die heel weinig kansen hebben gecreerd ondanks dat ze een goede ploeg hebben. We stonden goed vandaag, maar we gaan hier toch met een zuur gevoel naar huis", opende Van Den Keybus voor de camera's van Eleven.

Het tweede doelpunt van Racing Genk was een cadeautje van de verdediging van Westerlo. "Dt zijn fouten die we niet mogen maken", concludeerde Van Den Keybus. "Dat is nu eenmaal voetbal. We accepteren dat van elkaar dat zo een zaken kunnen gebeuren. Het is spijtig dat ze tweemaal een doelpunt maken terwijl ze maar twee kansen hadden in de eerste helft."

Van Den Keybus maakte zijn allereerste doelpunt in de Jupiler Pro League en misschien ook zijn allermooiste van zijn carrière. "Dat is heel tof natuurljk, maar ik had liever de drie of tenminste toch één punt gehad. Het is gewoon heel jammer dat we niet beloond zijn vandaag. Ik had de bal goed op de slof. Eens dat je die ziet vertrekken dan weet je dat die binnen gaat", sloot Van Den Keybus af.