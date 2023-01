Voor Defour is er maar één man die 'Jongere van het Jaar' kan worden: "Hij moet wel nog stappen zetten"

Tijdens de Gouden Schoen wordt ook de beste jongere van het jaar bekroond. Voor de analisten is er maar één man die daarvoor in aanmerking komt: Bilal El Khannouss van leider Genk.

El Khannouss is dé revelatie van het seizoen. Wouter Vrancken pikte hem op en zette hem meteen op de nummer 10 waardoor Trésor naar de flank moest. Steven Defour raadt hem wel aan om nog een jaartje bij Genk te blijven, want er zijn nog aspecten waar hij moet aan werken.

“In het begin is alles fantastisch. Maar hoe pas je je aan als de andere ploegen je beginnen te kennen? En hoe los je de verwachtingen in als er een plots een ploeg rond je gebouwd wordt?", klinkt het in HLN. "Daarnaast moet El Khannouss nog stappen zetten in balverlies. En zijn statistieken moeten beter.”

Twee assists en nul goals heeft de middenvelder momenteel. "Ik vind niet alle data even belangrijk. El Khannouss laat andere jongens ook beter spelen, maakt ruimte... Maar als nummer tien moet je natuurlijk op een bepaald moment wel beslissend worden. In één van de twee altijd dubbele cijfers halen."

En het moeilijkste moet nog komen. “Als je nog nooit een slecht moment in je carrière hebt beleefd, of eens op de bank bent beland, hoe ga je daar dan mee omgaan bij een grotere club?”, vraagt Defour zich af.