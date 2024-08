Racing Genk voorlopig mee aan de leiding na moeizame zege tegen Westerlo

Racing Genk heeft vrijdagavond met het kleinste verschil gewonnen tegen Westerlo. De Limburgers konden in het slot van de partij scoren na een foutje van Bolat en komen zo voorlopig mee aan de top van de rangschikking.

Genk kon voor het eerst dit seizoen starten met zijn aanvoerder, Bryan Heynen verscheen aan de aftrap. Er was ook een basisplaats voor Karetsas die de vertrokken El Khannouss moet doen vergeten. Bij Westerlo kwam Frigan in de plaats van Stassin, die naar Saint-Etienne verkast, en mocht ook Griffin Yow starten.

Twee teams die op zoek gingen naar de openingstreffer in de eerste helft waarbij Genk de wedstrijd al snel in handen nam en Westerlo vooral loerde op de snelle counter. Er kwamen wel mogelijkheden voor beide ploegen. Al vroeg in de wedstrijd was er een kans voor Frigan en Westerlo stak de neus enkele keren aan het venster, maar zonder Van Crombrugge tot moeilijke reddingen te dwingen.

Ook Genk had enkele mogelijkheden. Er was een schot van Steuckers dat Bolat redde, Heynen mikte een schot naast en Tolu kapte zich mooi vrij om dan het leer voorlangs te trappen. Al bij al toch net iets te weinig en een logische brilscore aan de rust.

Na de pauze was er al snel een uitstekende kans voor Frigan, maar die trapte van dichtbij naast. Hij had de score altijd moeten openen. Aan de overkant kwam vooral Tolu in beeld. Hij miste een uitstekende kopkans en knalde wat later hard op de kruising.

© photonews

Sinan Bolat in de fout

Met nog tien minuten op de klok mocht Genk een vrijschop nemen aan de zijkant van de grote rechthoek. Een plukbal voor Bolat, zo leek, maar de doelman loste de bal en het schot van Bonsu Bah werd nog gekeerd maar dan stond de net ingevallen Sattleberger op de juiste plaats om de 1-0 op het bord te zetten.

Racing Genk doet een prima zaak met deze krappe overwinning. Het komt nu met 10 punten en een wedstrijd minder gespeeld op gelijke hoogte van Westerlo en dus voorlopig mee aan de top van het klassement. De Kemphanen blijven na een 9 op 9 nu achter met een 1 op 9.