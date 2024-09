🎥 Wereldgoal Kums is maar een van de vele hoogtepunten in aangename topper tussen Gent en Antwerp met drie afgekeurde doelpunten

In een verzengende hitte zorgden Gent en Antwerp op zondagnamiddag voor nog wat extra kolen op het vuur. Het was bijwijlen naar adem happen in een aangename topper met wisselende kansen. In niets te vergelijken met de rups op Wetteren Kermis, maar toch. Relaas van een dollemansrit.

Zowel KAA Gent (met een match minder gespeeld) als Royal Antwerp hadden nog 'maar' zes punten gesprokkeld in de openingsfase van dit seizoen en dus wilden ze graag nog een extra driepunter toevoegen aan het arsenaal om met een goed gevoel de interlandbreak in te kunnen.

Dat moesten de Buffalo's doen zonder Fernandez-Pardo, want de aanvaller maakte de overstap naar Lille. Alweer een speler minder voor Wouter Vrancken, die toch ook stilaan zal gaan hopen dat er ook nog wat inkomende versterking komt.

Kums met absolute wereldgoal

Niet dat de Buffalo's een slechte wedstrijd speelden, integendeel. Ze kwamen meteen met druk op de Antwerpse ketel en na een kwartier leverde dat ook de 1-0 op. En hoe! Een heerlijke pegel van Sven Kums in de winkelhaak was het.

Definiëringen van begrippen is nooit een makkelijke zaak en perceptie is ook belangrijk. Zo is een moedercirkel voor de ene een comfortplaats waar moeders met elkaar in gesprek kunnen gaan, voor anderen is het dan weer het gebied vanwaar een mama haar zoon of dochter te voet nog kan bezoeken.

Waar de ene zal spreken over een gebrek aan kwaliteit in Gent - Antwerp, zal de andere het hebben over hoe aangenaam het was door de vrijgekomen ruimtes. Wat een zekerheid is, is dat Gent na de 1-0 een beetje te veel in de comfortzone kwam en daardoor aan het slapen ging. Na balverlies leverde dat via Chery de gekrulde 1-1 op, even later kwamen de Buffalo's goed weg: Kerk stond een voetje buitenspel in aanloop naar de 1-2.

Het was sowieso een drukke dag voor VAR en arbitrage, want ook in de tweede helft gebeurde er nog vanalles. Eerst was er een strafschop na een fout van Costa op Fadiga, maar Gudjohnsen trapte te zwak in op Lammens.

Lammens pakt strafschop

Er was ook een mogelijk handspel van Van Den Bosch, maar geen strafschop. Aan de overkant zag Janssen een erg knullig doelpunt afgekeurd worden omdat hij de bal met de hand raakte toen Watanabe wou wegtrappen. En Kerk zag een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Met ook nog wat drankpauzes kregen we uiteindelijk meer dan 100 minuten genieten van een erg aangename topper. Gandelman, Surdez en Dean aan de ene kant en Udoh, Scott en Chery aan de overkant kregen nog kansen om de winning goal te scoren.

Het bleef uiteindelijk echter bij een gelijkspel waar beide ploegen tevreden kunnen mee zijn. Of net niet. Perceptie, u weet wel - het kan niet overal en altijd kermis zijn, de (eventuele) rollercoaster aan emoties is voor de spelersreacties in de mixed zone.