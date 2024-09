Vrancken en De Roeck zien eenzelfde oorzaak voor de vele vrijgekomen ruimte

Gent en Antwerp deelden de punten na een intens duel in de Planet Group Arena. Door de verzengende hitte was het - zeker na de rust - pompen voor beide ploegen. Er vielen grote gaten en het mangelde aan efficiëntie.

Noch Wouter Vrancken van KAA Gent, noch bezoekende coach Jonas De Roeck wilden al te hard naar het weer verwijzen als verzachtende omstandigheid voor de gegeven ruimte en het gebrek aan efficiëntie of stootkracht - zeker na de rust.

Toch was het duidelijk dat de spelers - ondanks twee drankpauzes en een half-time - op het einde van de match piepedood zaten. "In de tweede helft vond ik het slordiger aan beide kanten, misschien ook door de vermoeidheid."

"De penaltyfase hadden we ook al meegemaakt op Club Brugge, wat was eigenlijk niet nodig. Het geeft een boost als je een penalty kunt tegenhouden", aldus Jonas De Roeck in zijn analyse na de wedstrijd.

Controle verloren

Wouter Vrancken pikte in: "Het was al heel warm om aan de bank te staan en wij hadden nog wat schaduw, dus dat zal wel meegespeeld hebben voor de spelers."

"Het was zaak om de tweede helft de juiste instelling te vinden, maar het was een heel open wedstrijd, maar we verloren wat de controle en gaven te veel omschakelingsmomenten weg. Er waren te veel kleine onzuiverheden in de simpele dingen. We verliezen daardoor een beetje de controle over de wedstrijd."