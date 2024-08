Dol kwartier begin van doelpuntenfestijn: KV Mechelen zet zich bij de mensen, Raman doet mee aan het feest

De roep om versterking zal wat gaan liggen. KV Mechelen staat bij de mensen na een 6 op 6. De stunt op het veld van Antwerp kreeg een vervolg met een doelpuntenfestijn. Storm en Schoofs waren de uitblinkers, Raman scoorde tegen de Carolo's zijn eerste voor zijn nieuwe werkgever.

Charleroi had aardig wat controle aan de bal. Dan liggen er voor de tegenstander uiteraard mogelijkheden mits voldoende diepgang en daar maakte Mechelen handig gebruik van. Meteen de blik vooruit bij Schoofs, die met zijn knappe pass Storm bereikte. De linkerflankspeler trapte de 1-0 in de rechterbenedenhoek.

© photonews

Geen reden tot paniek aan de zijde van de Carolo's, want het was het type wedstrijd waarin nog veel meer doelpunten zouden volgen. Zeker omdat beide ploegen fouten maakten. Het leidde tot een dol derde kwartier. Raemaekers lette op voor de strafschopfout op Guigan, die dan wel langs hem dribbelde. Ouattara maakte wel de haakfout. Heymans trapte de elfmeter via de paal binnen.

Mrabti gelegenheidsspits bij KV Mechelen

Aan de overzijde werd Foulon dan weer aangetrapt bij het betreden van de zestien meter. Van Driessche aarzelde en leek te wachten op het oordeel van de VAR. Die riep hem naar het scherm en de bal ging effectief ook daar eens op de stip. Een klusje voor gelegenheidsspits Mrabti, die de 2-1 van op elf meter in de rechterhoek mikte.

Charleroi komt tweemaal langszij

Elke ploeg een strafschop dus en zo was het verschil van één doelpunt hersteld. Voor decompressie na zelf gescoord te hebben is het altijd wel opletten, ook in 2024. Er was amper afgetrapt of het stond alweer gelijk. KV ging sukkelen achteraan, Guiagon had dan ook nog het geluk dat zijn schot via Raemaekers in doel afweek. Dan nog was het nog niet voorbij in de eerste helft.

© photonews

Bezoeker Zorgane deed mee aan het uitdelen van cadeautjes en trapte de bal pardoes in de voeten van Storm. Dat moet je niet doen, zeker niet als die één van zijn betere dagen kent. De maker van de 1-0 schoot zonder aarzelen ook de 3-2 in het hoekje en zo lag de ruststand nu wel degelijk vast. KV Mechelen was ook nog eens de ploeg die in de tweede helft als eerste kon toeslaan.

© photonews

Na de pass van Belghali riep het thuispubliek Schoofs op om naar doel te schieten. De fans vragen, Schoofs draait: de KVM-aanvoerder mikte de 4-2 netjes in de rechterbenedenhoek. Er volgden nog meer Mechelse pogingen: Raemaekers zag zijn knal uiteen spatten op de dwarsligger, Pflücke zette doelman Koné aan het werk.

Benito Raman met de kers op de taart

Een doelpuntje van Raman, dat was het enige wat nog ontbrak aan dit Mechelse feestje. En jawel, ook dat kwam er nog. Nadat Pflücke en Bafdili er combinerend niet niet door geraakten, reageerde Raman alert. De ex-speler van Gent en Anderlecht prikte zijn eerste voor KVM tegen de netten. Meer hadden ze in Mechelen niet kunnen vragen. Charleroi zakte na de pauze door het ijs.