Half mirakel in Dudenpark! Pijnlijk slecht Anderlecht gaat met puntendeling lopen bij Union

Union SG had de zege méér dan verdiend. De thuisploeg was zoveel beter in het druk zetten; de combinaties en de duels. Enkel het belangrijkste ontbrak: een goal maken. En daar kregen ze nochtans genoeg kansen toe. En Anderlecht? Dat was zo mogelijk nog slechter dan de voorbije weken.

Anderlecht, dat is een raadsel. Week na week lijken ze minder goed te gaan spelen. Tegen een opzittend Union was de eerste helft van paars-wit zelfs desastreus te noemen. Een wonder dat ze de rust bereikten met 0-0 op het bord, want Union had er gerust een stuk of vier kunnen maken.

Union (en vooral Rodriguez) laat het liggen

Ait El Hadj liet twee wenkende kansen liggen na goeie passes van Sadiki, Rodriguez stuitte twee keer op een onklopbare Coosemans en... dan was er nog de penalty. Dat moet wel één van de meest belachelijke fases van de laatste jaren geweest zijn.

Eerst was het de VAR die een hoofdrol opeiste door minutenlang naar het scherm te turen en uiteindelijk toch zelf geen beslissing te nemen. Laforge moest naar het scherm komen om te oordelen of Zanka een duwfout maakte op Rodriguez of niet. Hij bleef uiteindelijk bij zijn oorspronkelijk oordeel en Rodriguez mocht zich achter de bal zetten.

© photonews

Als een ballerina liep die naar de bal toe om hem met een panenka onnozelweg in de handen van Coosemans te deponeren. Slechter kan je een elfmeter moeilijk nemen. Maar Union bleef wel kansen krijgen. 't Is niet moeilijk als je vrij spel hebt op het middenveld.

Iedereen wil de bal in zijn voeten

Er ging werkelijk niemand in duel en alle ballen waren voor de geel-blauwen. In balbezit kon Anderlecht zich er ook niet door voetballen. Of ze probeerden het in ieder geval niet. Slag om slinger werd het middenveld overgeslagen om de flanken te zoeken. En daar moesten Dreyer en Angulo het afleggen tegen Leysen en Castro-Montes.

Het trok werkelijk op niets wat Anderlecht op de mat bracht. Als Fredberg denkt dat dit enkel met Dendoncker op te lossen valt... Nee, dan gaan hij bedrogen uitkomen. Anderlecht heeft diepgang nodig. En gezien iedereen de bal in zijn voeten wil behalve Amuzu... Een winger lijkt ons toch ook broodnodig.

We schrijven minuut 78 als Anderlecht zijn eerste echte kans bij elkaar voetbalde. De ingevallen Ashimeru legde naast na een aanval over heel wat stations. Hoe ze dit gaan oplossen? Geen idee! Momenteel is Amuzu de meest onmisbare voetballer bij Anderlecht, samen met Coosemans.

Union moet dan weer hopen dat Ivanovic die scorende spits is die ze ontbreken. Want Rodriguez... Daar gaan ze het ook niet mee doen. Met iets meer slagkracht had Union de wedstrijd altijd gewonnen. Maar zij kunnen er zich wel aan optrekken dat ze goed spelen. Die luxe hebben ze bij Anderlecht niet.