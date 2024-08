OH Leuven pakt uit tegen Standard met deugddoende overwinning

OH Leuven en Standard besloten de zaterdagavond van speeldag 6 in de Jupiler Pro League. De Leuvenaars pakten een deugddoende overwinning tegen een mak en zwak Standard.

Standard had dit seizoen nog maar twee keer een doelpunt gemaakt en er ook nog maar eentje tegengekregen. Hopen op sensationele wedstrijden? Dat deden de supporters al niet meer.

Ook OH Leuven van zijn kant had nog niet te veel klaargespeeld. Veel kermis was er in Leuven nog niet te beleven. Toch pakten ze wel al een paar leuke punten.

Standard alweer aanvallend onmondig

Standard bewees andermaal dat het zeker aanvallend onmondig is. Het kwam eigenlijk een hele wedstrijd lang niet echt tot een echt goed uitgesponnen aanval gekomen. De fans werden zo niet verwend.

OH Leuven wist wel de neus aan het venster te steken en dat leverde uiteindelijk ook twee doelpunten op. Op het halfuur zorgde Konan N'Dri voor de 1-0, waardoor de Leuvenaars op rozen zaten.

© photonews

© photonews

Na de koffie had de thuisploeg meerdere kansen om de score te doen oplopen. Maziz kwam een paar keer piepen, maar uiteindelijk was het Ominami die met een rake kopslag de wedstrijd in een beslissende plooi legde.

De bezoekers probeerden nog, maar scoorden niet en blijven zo achter met 8 op 18. De Leuvenaars springen over hen heen naar de vijfde plaats in het klassement met 10 op 18 en boeken zo een deugddoende overwinning.