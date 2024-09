William Balikwisha sneert richting Standard na overwinning met OH Leuven tegen de Rouches

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

William Balikwisha lijkt zijn gedwongen vertrek bij Standard deze zomer niet te hebben gewaardeerd. Na de 1-0 nederlaag van de Rouches in Leuven stuurde de middenvelder een goed geplaatste sneer naar zijn voormalige werkgever.

De ontmoeting was speciaal voor William Balikwisha. De voormalige speler van Standard stond in de basis bij OH Leuven om de Rouches te confronteren op zaterdagavond. De middenvelder, die een goede prestatie neerzette, sprak voor de microfoon van Eleven/DAZN.

"Ik ben erg blij, erg trots op het hele team. We hebben alles gegeven, we hebben hard gevochten en de instructies van de trainer gerespecteerd. Deze overwinning is verdiend voor ons."

De 25-jarige speler had deze datum al gemarkeerd in zijn agenda. Balikwisha wilde laten zien dat Ivan Leko het mis had om hem geen kans meer te geven, vorig seizoen en deze zomer.

"Er was duidelijk die wraakzuchtige kant, ook al zei ik het niet. De wens om te laten zien dat Standard niet genoeg rekening heeft gehouden met de jeugdspelers die uit de opleiding kwamen. Het heeft gewerkt en daar ben ik erg blij mee."

"Op persoonlijk vlak is het negatieve punt de kans die ik miste. Maar ik denk dat ik een goede prestatie heb neergezet en het team heeft een geweldige wedstrijd gespeeld." Een forse sneer die waarschijnlijk voor discussie zal zorgen en die niet in goede aarde zal vallen op Sclessin.