Club wint overtuigend de Brugse derby tegen Cercle en trekt met goed gevoel interlandperiode in

Club Brugge heeft met overtuiging de Brugse derby gewonnen. Tegen de buren van Cercle Brugge werd het 3-0, al had de score nog meer kunnen oplopen.

Speeldag zes in de Jupiler Pro League en net voor de interlandbreak stond al de eerste Brugse derby op het programma. Beide ploegen begonnen met hun sterkste elftal, Cercle begon het best aan de wedstrijd.

De Vereniging was dan ook baas in de eerste twintig minuten, vooral door slecht uitvoetballen van Club. Kansen leverde dat wel niet echt op voor Cercle, behalve een schot van Bruninho van buiten de zestien.

In het tweede deel van de eerste helft nam Club over, omdat het zijn flanken veel beter vond. Een goal van Tzolis werd afgekeurd voor handspel van Skov Olsen, daarna werd ook een goal van Vanaken afgekeurd voor buitenspel.

Twee goals voor de rust, Skov Olsen geeft snel doodsteek

Club trok uiteindelijk wel met een dubbele voorsprong de kleedkamer in. Nilsson kopte een vrije trap bij de tweede paal terug tot bij Mechele, die maar binnen te koppen had. Tzolis zorgde op assist van Skov Olsen voor de 2-0.

In de tweede helft wilde Club meteen doordrukken, in de 55ste minuut was het ook prijs. Skov Olsen viseerde met zijn linker de verste hoek, maar raakte de bal verkeerd waardoor die in de korte hoek verdween. Warleson was op het verkeerde been gezet en de 3-0 stond op het bord.

De match was daarna gespeeld, echt veel kregen we niet meer te zien. Club pakt 9 op 9 en schuift verder op in de stand. Cercle Brugge pakt slechts 4 op 15 en blijft onderaan het klassement hangen.