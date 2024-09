Bij Club Brugge wachten ze vandaag middernacht nog bang af: "Daar heb je geen vat op"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Andreas Skov Olsen was zondag nog eens de speler die hij kan zijn. Geniaal bijwijlen. Wou hij zich nog eens laten zien aan de geïnteresseerde ploegen? Vandaag is het D-day als hij nog een transfer wil naar een niet-exotisch land.

Zijn opties zijn immers beperkt, aangezien de transfermarkten in de vijf grootste Europese competities — Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland, en Spanje — al gesloten zijn. Binnen Club Brugge wil men nog niet definitief bevestigen dat Skov Olsen zeker blijft, want er is nog steeds beweging rondom de Deense winger.

Een van de belangrijkste gegadigden is Feyenoord, dat tot middernacht de tijd heeft om hem binnen te halen. Bij de Nederlandse club zou Skov Olsen kunnen samenwerken met zijn landgenoot Brian Priske en deelnemen aan de Champions League.

De vraag is echter of Feyenoord voldoende financiële middelen heeft om een bod uit te brengen dat Club Brugge kan overtuigen. Daarnaast blijven ook de transfermarkten in Portugal en Denemarken, Skov Olsens thuisland, nog open tot vanavond.

Bovendien kunnen clubs uit Saudi-Arabië de komende weken nog steeds spelers aantrekken. Een verrassend last-minute bod van een andere club is dan ook niet uit te sluiten.

Intussen hopen Skov Olsens teamgenoten en trainer Nicky Hayen vurig dat de winger in Brugge blijft. “Hij is onze beste speler,” zei ploeggenoot Hugo Vetlesen zonder aarzelen. “Hij maakt zoveel goals voor Club Brugge. Om eerlijk te zijn, vind ik dat hij niet altijd genoeg respect krijgt. Hij is echt fantastisch. Van mij krijgt hij alle credits.”

"Ik hoop natuurlijk dat hij blijft. Ik denk dat elke trainer met zo'n speler in de ploeg dat zou hopen. Maar zolang de markt open is, heb je daar toch geen vat op", aldus Hayen.