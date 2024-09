Brugse derby referentiewedstrijd voor Club Brugge? Nicky Hayen zegt waarom hij voorzichtig blijft

Club Brugge met overtuiging de Brugse derby gewonnen tegen Cercle Brugge. Na enkele moeilijke weken is het net voor de interlandperiode toch een stevige opsteker.

Met een 1 op 9 was Club Brugge niet goed aan het seizoen begonnen. Het pakte in zijn laatste twee wedstrijden dan wel 6 op 6, maar het was wel zonder overtuiging. Tegen de buren van Cercle moest het beter.

Dat was in de eerste twintig minuten echter niet het geval. Cercle was beter en Club ging te veel mee in het spel van Club. Halfweg de eerste helft, na een drinkpauze, lukte het wel bij Club. Na twee afgekeurde goals, scoorde Club ook echt twee keer.

Referentiewedstrijd voor Club Brugge

"Het was grotendeels een perfecte zondag", reageerde Nicky Hayen na de wedstrijd. "Eerst kwam de bedoeling er nog niet uit, maar na de 1-0 kwam het los en speelden we een referentiewedstrijd", ging Hayen verder.

"Maar één zwaluw maakt de lente ook niet. We willen dit blijven herhalen, zo veel mogelijk en zo lang mogelijk. Als iedereen op niveau is, zijn we tot veel in staat. Maar we moeten dit elke keer opnieuw blijven opbrengen."

"Dit is het voetbal dat we 90 minuten lang willen spelen. Vorige week hadden we twintig goede minuten en die lijn hebben we zeker doorgetrokken vandaag. We hebben een heel positieve namiddag beleefd."