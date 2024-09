Miron Muslic legt vinger op de wonde na tweede stevige nederlaag op rij voor Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft voor een tweede keer in een paar dagen tijd een stevige tik moeten incasseren. De Verenging kan de interlandperiode goed gebruiken.

Na de 1-4 nederlaag tegen Wisla Krakow afgelopen donderdag moest Cercle Brugge opnieuw een stevige nederlaag incasseren in de Brugse derby. Tegen de buren van Club ging Cercle de boot in met 3-0.

Trainer Miron Muslic was duidelijk in zijn analyse. "Was dit nu de tiende of elfde wedstrijd voor ons in de laatste vijf weken? We hebben de limiet bereikt en deze interlandperiode zal ons nu de kans geven om aan een nieuwe cyclus te beginnen."

"De manier waarop we de eerste twintig minuten gespeeld hebben was bijzonder goed. Maar we gebruikten de mogelijkheden niet goed genoeg om ook te scoren. En zelfs dan zag je al dat Club gevaarlijk kon zijn in de omschakeling."

Club zocht telkens Nilsson bij de tweede paal, na drie keer resulteerde dat ook in een goal van Mechele. "Als dat drie keer op rij voorvalt en je vindt nog steeds geen oplossing. Dan wordt het tricky..."

"De Europese groepsfase is binnen, dat kunnen we al afvinken. Dat deden we fantastisch, maar nu moeten we opnieuw beginnen met een Europese campagne, maar ook met het pakken van punten in de competitie. Want die zullen we hard nodig hebben."