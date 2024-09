STVV kan opnieuw niet winnen en moet de punten delen met KV Kortrijk

Op zondagavond sloten KV Kortrijk en STVV de laatste speeldag voor de interlandbreak af. Beide ploegen worden als degradatiekandidaten beschouwd. De wedstrijd eindigde echter in een teleurstellend 1-1 gelijkspel, een resultaat dat voor beide teams weinig vooruitgang oplevert.

STVV mag dan wel in de degradatiestrijd zitten, toch bleek in Het Guldensporenstadion niet zichtbaar dat de Kanaries een gewond vogeltje waren. De Limburgers startten gretig aan de wedstrijd en namen al meteen het tempo van de wedstrijd in handen.

Via een vrije trap van Ito kwam de bal bij Adriano Bertaccini. De Belgische aanvaller twijfelde niet en trapte met zijn tweede doelpunt van het seizoen de Kanaries op voorsprong. Het doelpunt werd nog een lange tijd door de VAR gecontroleerd op buitenspel van Bertaccini, maar uiteindelijk werd het doelpunt goedgekeurd.

De Kerels hadden het in de eerste helft zeer moeilijk tegen een stug STVV. De Limburgers waren zo op hun gemak dat doelman Kokubo bijna een blunder maakte bij een aanname. Ferri wilde hiervan profiteren, maar het Japanse sluitstuk van de Kanaries gooide zich net op tijd weer op de bal voordat Takamine ermee aan de haal kon.

Vlak voor rust kon Ferri zich goed vrij draaien. Zijn lage schuiver spatte uiteen op de paal, waarbij Kokubo er ook nog met een handje goed bij zat. Na eerder misstappen zat de doelman van STVV deze keer er goed bij.

In de tweede helft kwam KV Kortrijk verschroeiend uit de kleedkamer. De Kortrijkzanen maakten gelijk via een scherp aangesneden hoekschop van Kadri. Kapitein Joao Silva veerde het hoogst op en kopte vrijwel ongedekt binnen.

Elk punt is welkom

Kortrijk probeerde nog wel, maar echt doelgevaar creëerden de Kerels niet meer. STVV was tevreden met een punt en liet dat ook blijken naarmate de wedstrijd ten einde liep. KV Kortrijk had tot dan toe 6 op 15 punten behaald, terwijl STVV nog geen enkele overwinning had en voorlaatste stond met slechts twee punten. Elk puntje was dus meer dan welkom voor beide ploegen, en zo eindigde de wedstrijd op een 1-1 gelijkspel.

Na de interlandbreak mag KV Kortrijk landskampioen Club Brugge ontvangen. STVV ontvangt op Stayen OH Leuven. Op 4 september wordt de speeldata voor speeldag 8 tot en met 21 bekendgemaakt.