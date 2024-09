Reactie Ondanks puntenverlies leeft Christian Lattanzio positief toe richting interlandbreak: "Het duurt soms wat langer, maar het komt goed"

STVV stond lange tijd op voorsprong bij KV Kortrijk, maar slaagde er niet in om de drie punten mee naar huis te nemen. De wedstrijd eindigde in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. De vraag is of Christian Lattanzio na de interlandbreak nog trainer zal zijn van STVV.

Ondanks dit behaalde punt blijven de Kanaries onderaan de rangschikking hangen. Na zes speeldagen konden de Limburgers nog steeds niet winnen. De druk op de trainer neemt dan ook drastisch toe. Na afloop van de wedstrijd was STVV-coach Christian Lattanzio redelijk tevreden met de prestaties van zijn ploeg. "Kortrijk heeft de beste kansen gehad, dus het is geen schande om maar één punt mee te nemen," verklaarde Lattanzio. De Italiaan ziet wel progressie in zijn team, ondanks de moeilijke competitiestart. "De ploeg is aan het stabiliseren. Het duurt soms wat langer om alles op zijn plaats te laten vallen. Aan de bal loopt het al wat vlotter. Het komt goed." Voor zowel STVV als Kortrijk blijft het resultaat verre van ideaal. Kortrijk kon met dit gelijkspel zijn totaal optrekken naar zeven punten, terwijl STVV blijft steken op drie punten. De druk op Lattanzio en zijn team neemt toe, en de volgende wedstrijd zal van groot belang zijn om verdere schade te beperken. STVV zal tijdens de interlandbreak hard moeten werken om uit de gevarenzone te geraken. Na de interlandbreak staat er alweer een cruciale wedstrijd op de planning. De ploeg krijgt dan op Stayen OH Leuven op bezoek.





