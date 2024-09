OFFICIEEL: KVK Kortrijk neemt afscheid van overbodige speler

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk neemt afscheid van een overbodige spits. De Ier Jonathan Afolabi wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Nederlandse Cambuur.

De jonge Ier bracht het grootste deel van zijn jeugdopleiding door bij Celtic. Na een periode bij het Ierse Bohemians werd hij in januari van dit jaar overgenomen door KV Kortrijk.

Bij KVK dat vocht tegen de degradatie kon de 24-jarige aanvaller zich nooit bewijzen. In 13 wedstrijden wist hij slechts één keer te scoren.

Volgens Transfermarkt is zijn waarde 400.000 euro waard. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Cambuur.

De Nederlandse club komt uit in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede klasse van Nederland.

Afolabi ligt nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Kortrijk. De vraag is of hij na zijn periode in Nederland een nieuwe kans kan krijgen bij de Kerels.