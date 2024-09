Vital Borkelmans verwacht eerste trainerswissel in de JPL: "Dan weet je als trainer ook wel hoe laat het is"

Christian Lattanzio staat al flink onder druk bij STVV. Volgens Vital Borkelmans zou het wel eens kunnen zijn dat hij snel zijn koffers moet pakken.

STVV begon echt niet goed aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Na zes speeldagen staat de club voorlaatste met drie punten.

De Truienaars verloren drie keer en speelden drie keer gelijk. Het feit dat er enorm veel sterkhouders zijn vertrokken en dat er een nieuwe coach zich inwerkt, speelt natuurlijk wel mee.

Maar die coach zou nu al onder druk staan. Eerder kwamen er al berichten over een mogelijke trainerswissel, want Felice Mazzu zou klaar zijn om over te nemen bij STVV. Lattanzio moest winnen van KV Kortrijk.

Maar de Kanaries kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel in eigen huis. "Behoudt het STVV-bestuur het vertrouwen in Lattanzio? Op die vraag zullen we in de komende dagen wel een antwoord krijgen", vertelde Vital Borkelmans bij Het Belang van Limburg.

"Ik blijf bij mijn mening die ik hier al heb verkondigd na zijn tweede wedstrijd. Met deze coach gaat STVV het moeilijk krijgen. Ze creëren gewoon veel te weinig. Ik weet niet hoe lang hij het nog gaat uitzingen. Maar als Mazzu in de wachtkamer zit, dan weet je als trainer ook wel hoe laat het is", besluit Borkelmans.