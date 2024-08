Beerschot schiet te laat in actie tegen Dender: clash der promovendi levert een nieuwe leider en een lantaarnplaats op

Dender blijft op z'n elan doorgaan. De runner-up van de Callenger Pro League vorig seizoen legde de kampioen van diezelfde Challenger Pro League over de knie met 1-2. Al na 12 minuten had Dender zijn schaapjes op het droge. Beerschot schoot vooral te laat in actie.

Bliksemstart Dender

De Beerschot-supporters die hoopten dat hun ploeg voor de eerste keer dit seizoen voor de drie punten zouden strijden waren er snel aan voor de moeite. Al na amper 2 minuten moesten De Mannekes al achtervolgen. Een voorzet vanop links kon na zwak verdedigen niet weggewerkt worden. Hrncar stond op de goede plaats om ongedekt in de rebound de 0-1 te scoren.

Matijas moest zich enkele minuten later opnieuw reppen op een kopbal val Soladio maar het is de daaropvolgende corner die beslissend bleek. Konstantopoulos liet zijn arm namelijk net iets te breed hangen op een kopbal van Pupe waardoor Wesli De Cremer naar het scherm moest gaan kijken. Zijn oordeel was onverbiddellijk: penalty. Nsimba zette zich achter de bal en trapte hem in het midden van het doel voorbij Matijas.

Zwak Beerschot

Beerschot was tegen het canvas geslagen na nog geen kwartier voetballen en moest reageren maar deed dat amper. De thuisploeg kreeg op het halfuur wel wat meer grip op de wedstrijd maar dat was vooral omdat Dender vanuit de organisatie Beerschot op ving. Dit leverde Beerschot een xG van amper 0,01 op bij de rust. Dender had op slag van rust nog een kans om op 0-3 te komen maar Hrncar trapte wild over een lege goal na goed samenspel van Nsimba.

Dirk Kuyt voelde dat er wat moest gebeuren en bracht bij de rust drie wisselspelers op het veld. Dat bracht wat meer gretigheid op de grasmat maar grote kansen bleven voorlopig nog even uit. Colassin en Reyners probeerden het allebei meermaals maar vonden geen gaten in een bos van rode Dender-verdedigers.

Toch nog spanning

Met nog twintig minuten te spelen werd Beerschot dan toch beloond. Niet door Verrips want die pakte uit met een fantastische redding op de plaatsbal van Henderson maar De Cremer had al gefloten voor een strafschop na onorthodox verdedigen van Pupe op Colassin. Matthys wist wel raad met die strafschop en zette de aansluitingstreffer op het scorebord.

Het leek er even op dat Dender snel de marge opnieuw zou vergroten wanneer de ingevallen Berte Nsimba bediende. De ex-speler van Antwerp besloot om met een lobje Matijas te verschalken maar zag zijn schot tegen de binnenkant van de paal vallen.

Gelukkig voor Nsimba & Co was dat extra doelpunt uiteindelijk niet nodig. Beerschot kon de dubbele achterstand niet ongedaan maken en blijft zo na 6 speeldagen achter met 1 schamel punt. Dender is dan weer voorlopig leider in de Jupiler Pro League. Kan het contrast nog groter zijn tussen twee de twee promovendi?