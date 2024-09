Beerschot-speler Matthys heel duidelijk: "Supporters die ons uitfluiten? Ze hebben gelijk"

Na iets meer dan 10 minuten hing Beerschot al in de touwen tegen Dender. De Mannekes keken op dat moment al tegen een 0-2 achterstand aan en kwamen die niet meer te boven.

Te laat wakker

"1/18 was niet het plan op voorhand", was de eerlijke analyse van Beerschot-speler Hervé Matthys na de nederlaag tegen Dender. Al trapte hij natuurlijk een open deur in.

Wat ook niet het plan was voor de wedstrijd tegen Dender, was om na ruim tien minuten al op een dubbele achterstand te staan. "Ons plan was duidelijk, de afspraken waren duidelijk. We zouden geen onnodige risico's nemen en dan staan we na tien minuten al 0-2 achter...", zuchtte de verdediger.

"We hoopten eindelijk eens drie punten te kunnen pakken in een thuiswedstrijd maar we hadden een helft nodig om te beseffen dat we überhaupt een wedstrijd aan het spelen waren. Dat kan gewoonweg niet", ging Matthys verder.

Ontevreden toeschouwers

En toch leidde hij bijna de comeback in van Beerschot nadat Matthys vanop elf meter de aansluitingstreffer wist te maken. "Het geloof was er wel dat we nog konden terugkomen want we waren dreigend in de tweede helft."

In de tweede helft voegde hij er fijntjes aan toe want na 45 minuten had Beerschot niet echt aanspraak gemaakt op veel puntengewin, wat en op gemor en gefluit van het publiek kwam te staan bij het ingaan van de kleedkamer. "En ze hebben gelijk hé", vond Matthys. "We worden pas wakker als we 0-2 achter staan."

Zo lijkt het nog een lang seizoen te worden voor de ploeg uit Antwerpen. "De tweede helft zorgt ervoor dat ik hoopvol blijf maar voorlopig gaat het nog niet lekker voor ons. Hopelijk kunnen we het tij nog keren", besluit hij.