Dender (even) fiere leider na kloppen van kampioen van vorig jaar maar Euvrard waarschuwt: "Te weinig kwaliteit"

Na 6 wedstrijden heeft FCV Dender EH 11 punten in de Jupiler Pro League en daarmee is het zaterdagavond, halverwege de 6e speeldag, leider. Ook Beerschot viel ten prooi aan de kadavers en verloor met 1-2.

En dat is toch wel opvallend aangezien Beerschot en Dender vorig jaar nog samen in de Challenger Pro League speelden. Daar werd Beerschot kampioen en Dender runner-up. Nu lijken de rollen omgekeerd, al waren er vorig jaar ook wel voortekenen voor deze wedstrijd want Beerschot pakte amper 1/6 tegen Dender in de Challenger Pro League.

Dender won de wedstrijd vooral in het openingskwartier want na nog geen kwartier voetballen stond het al 0-2. "Het kon niet beter beginnen", trapt Dender-trainer Vincent Euvrard een open deur in op de persconferentie. "Ook na die twee doelpunten controleerden we de volledige eerste helft. Op slag van rust vergeten we zelfs nog even om de wedstrijd helemaal dood te maken met een derde doelpunt."

© photonews

Moeilijke eerste helft

In de tweede helft kregen we echter een ander wedstrijdbeeld met een Dender dat meer richting de eigen 16 geduwd werd door de thuisploeg: "Maar zonder al te veel gevaar", zag Euvrard ook. "Ze deden het goed door om te schakelen naar een 4-2-4 en dan ontbrak het ons aan offensieve kwaliteit om in de omschakeling gevaarlijk te zijn, buiten één kans met Nsimba konden we te weinig doen met de ruimte", analyseerde hij.

Toch trok Dender de overwinning over de streep. En voor een ploeg waarbij het volgens de trainer aan offensieve kwaliteit ontbreekt, staat Dender met 12 goals wel als tweede best scorende ploeg gerangschikt.

Waar het voorlopig helemaal bovenaan staat, is in het algemene klassement. Al kan Anderlecht daar zondag nog wel over springen. "De eerste 6 wedstrijden van het seizoen zijn alleszins goed uitgedraaid waardoor we met vertrouwen richting interlandbreak kunnen", besluit Euvrard.