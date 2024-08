Dirk Kuyt en Beerschot opnieuw slachtoffer van scheidsrechterlijke beslissing: "Als ik er nu iets over moet zeggen..."

Beerschot hoopte de interlandbreak met een overwinning in te kunnen trekken in een rechtstreeks duel tegen medepromovendus Dender maar ook tegen De Kadavers bleef Beerschot met lege handen achter.

Voor Dender-trainer Vincent Euvrard kon de wedstrijd niet beter beginnnen. Aan de andere kant van het spectrum zat tegenstander Beerschot dat al na een kwartier tegen een dubbele achterstand aan keek. "Ze begonnen de partij zoals wij hem wilden beginnen", vertelde Beerschot-trainer Dirk Kuyt achteraf aan de verzamelde pers.

Scheidsrechterlijk voordeel

"Ze zetten ons meteen onder druk en we wisten dat dat zou gebeuren op fysiek vlak en met stilstaande fases", ging hij verder. "En die penalty bij die tweede goal... Laat me daar maar niets over vertellen want dat kan nog tegen mij werken in de toekomst", zoekt de Nederlander naar de juiste woorden.

Beerschot heeft de voorbije wedstrijden inderdaad nog geen geluk gehad bij enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Zo kregen ze een lichte handspenalty tegen thuis tegen RC Genk, volgde er vorige week een discutabele rode kaart voor Plat en tegen Dender was er dus opnieuw zo'n handspenalty.

Union-Beerschot ➡️ Hands union ➡️ geen penalty voor Beerschot.



Beerschot-Genk & Beerschot-Dender ➡️ bal tegen de hand ➡️ 2x penalty 🤯 #beerschot #beeden — Sam (@sam_vijgen__) August 31, 2024

Ander systeem rendeert

Kuyt had zijn troepen wel goed aangevuurd tijdens de rust want er kwam een ander Beerschot uit de kleedkamer. Bijna letterlijk want Kuyt wisselde drie spelers. "Er moest iets gebeuren en we moesten risico gaan nemen al weet je dan ook dat er kansen tegen gaan komen voor de tegenstander."

Die wissels dwongen Kuyt tot een verandering van systeem van 3-4-3 naar 4-4-2 maar dat betekent volgens hem niet dat hij in de toekomst altijd naar de formatie van in de tweede helft zal grijpen. "Het zal afhangen van de tegenstander. Dender speelt vooral vanuit de organisatie, met twee mannetjes op de flank te zetten konden we zo openingen proberen te zoeken."

"Maar uiteindelijk verliezen we de wedstrijd op inzet en klaar zijn om een pittige partij te spelen. Gelukkig was de tweede helft beter, het irriteert me enkel dat er een zwakke eerste aan vooraf ging. Het is een zuur einde van het eerste competitieblok dat we hoopten winnend af te sluiten", besluit Kuyt.