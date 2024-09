Standard heeft nog steeds een enorm probleem

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 21-jarige centrale verdediger Nathan Ngoy stond op het punt om een transfer te maken van Standard Luik naar Luton Town, een club uit de Engelse Championship, voor een bedrag van 5 miljoen euro. De deal kwam er niet en dat heeft toch wel wat gevolgen.

Voor Standard is het een nieuwe financiële tegenvaller om te verwerken. De vijf miljoen euro hadden ze namelijk bijzonder goed kunnen gebruiken, maar zover kwam het uiteindelijk dus niet voor Ngoy en De Rouches.

Temeer 777 Partners de gelden gebruiken om de schulden aan te zuiveren. De voorbije maanden vertrokken al aan meer dan tien miljoen euro spelers bij Standard, maar de Luikenaars zagen eigenlijk niets van dat geld.

© photonews

Financieel missen de Rouches zo nu de verwachte 5 miljoen euro die nodig was om de club operationeel te houden zonder extra investeringen van de eigenaar, al is het sportief gezien natuurlijk wel een goede zaak dat Ngoy voorlopig in Luik blijft.

777 Partners zegt neen tegen inkomende transfers

Ivan Leko wil er graag nog versterkingen bij hebben de komende dagen, maar volgens La Capitale is dat op dit moment niet mogelijk want 777 Partners weigert om versterkingen aan te kopen.

Ondanks amper twee doelpunten in zes wedstrijden zou de ploeg volgens de Amerikanen gestoffeerd genoeg zijn voor dit seizoen. Leko zelf wil graag nog wat extra creativiteit en ook een linksvoetige verdediger.