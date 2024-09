Sporting Charleroi moet aanvaller afstaan voor sluiting van de transferperiode

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Charleroi moet afscheid nemen van Youssouph Badji. De aanvaller gaat zijn carrière vervolgen bij het Deense Aarhus.

Sporting Charleroi heeft bevestigd dat de Senegalese aanvaller Youssouph Badji naar het Deense Aarhus zal verhuizen. Dit nieuws werd recent gedeeld door transferexpert Sacha Tavolieri.

Badji werd in januari 2022 door Club Brugge uitgeleend aan Sporting Charleroi. Uiteindelijk kochten de Zebra’s de spits in de zomer van 2023 over van Club.

Bij Charleroi kwam de spits 66 keer in actie en wist daarin zes keer te scoren. Zijn contract loopt er nog tot 2026.

Volgens Tavolieri zou de transfer worden afgerond vóór de sluiting van de transferperiode. Dit betekent dat Charleroi op zoek moet gaan naar een vervanger van Badji.

Aarhus werd al vijf keer kampioen in Denemarken en wist maar liefst negen keer de beker te winnen. Al dateert de laatste titel wel van 1986, tijd voor Badji om daar verandering in te brengen.