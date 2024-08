Hasi wint met KVM met drie goals verschil ... en doet oproep aan bestuur: "Moeten ons defensief versterken"

Winnen met drie goals verschil: dat overkomt KVM niet elke week. Voor Besnik Hasi niet het sein om achterover te leunen. Integendeel, hij dringt nog eens extra aan bij het bestuur van Malinwa op versterking. Voornamelijk defensieve versterking.

Eén van de eerste boodschappen van Hasi na de klinkende zege tegen Charleroi: "Er moet defensieve versterking komen." Niet de verklaring die je verwacht na een deugddoende namiddag. Hasi houdt voet bij stuk. "We hebben dat nodig om stabiliteit te creëren en dan gaan we veel beter voetballen. Die stabiliteit was vorig seizoen ons sterk punt. We moeten ons defensief versterken", herhaalt hij.

De trainer van KV Mechelen heeft ook wel een punt. Zijn ploeg stond achteraan op wankele benen en slikte twee domme tegentreffers. "Bij de penaltyfout staan we eerst en vooral te ver van onze man. Die tackle moet je gewoon niet doen. Van Den Eynden staat nog in de dekking. Het is al de tweede domme penalty dit seizoen. Bij de vorige was het ook niet nodig om daar te tackelen."

Hasi niet altijd even hard

Hasi is voor sommige fouten wel harder dan voor andere. "Bij het uitvoetballen kan er altijd iets mis gaan. We willen ook uitvoetballen, al hoeft dat niet per se altijd. Dan moet je die risico's niet nemen. Het zijn individuele fouten. Bijvoorbeeld een Marsa is ook een jonge speler die voor het eerst in een ander land speelt, waar hij de taal niet begrijpt. Als we verloren hadden, was het erger."

Het draagt dus wel bij aan de redenen voor Hasi om defensief nog op een extra pion te hopen. "In de tweede helft moet ik elke match ook verdedigers vervangen. Deze keer had Bas Van Den Eynden krampen. Op een bepaald moment had ik niets meer over en moest ik de jonge Yeboah voor de leeuwen gooien. Gelukkig stonden we ruim voor, anders is zoiets moeilijk."

Matthys moet nog op zoek naar verdediger

Sportief directeur Tim Matthys weet dus wat gedaan, want het einde van de transferperiode komt stilaan wel heel dichtbij.