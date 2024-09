Antwerp is nog op zoek naar één cruciale transfer, maar stuit op limieten

Antwerp hangt in de buik van het klassement met 7 punten. The Great Old weet dat het nog een versterking nodig heeft. Een goalgetter zou meer dan welkom zijn.

Antwerp scoorde tot nu toe 9 keer, maar 6 van die goals kwamen er tegen STVV. Vincent Janssen moet het momenteel alleen zien te rooien in de spits en er zijn geen wisselmogelijkheden. Antwerp verkocht George Ilenikhena voor veel geld, maar haalde daar tot nu toe nog niets voor terug. Aangezien ze geen Europees spelen hebben ze nog tot vrijdag de tijd om dat op te lossen. Dat wordt echter niet evident. Ondanks de vele verkochte spelers heeft Antwerp geen groot budget om transfers te doen. Ze willen immers onafhankelijk worden van Paul Gheysens en dat geld werd dus anders besteed. Een spits halen is een dure affaire en dat weet ook coach Jonas De Roeck, die wel vertrouwen heeft in zijn bestuur. "Iedereen weet dat spelers concurrentie nodig hebben om mekaar te pushen - zeker als je ambitieus bent." "We hebben nog enkele dagen. De wil is er, nu moeten de mogelijkheden er ook zijn. We zullen proberen om jongens binnen te halen met de nodige kwaliteiten. Want ook dat is belangrijk", aldus De Roeck.