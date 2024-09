Sterkhouder Antwerp laat er geen twijfel over bestaan: "Ik blijf"

Royal Antwerp FC zit nog altijd met een aantal belangrijke transferdossiers. Het is uitkijken of er in het slot van de mercato nog iets gebeurt. Er is alvast een speler die nu duidelijkheid heeft gegeven over zijn toekomst.

Royal Antwerp FC heeft momenteel nog altijd Jean Butez en Zeno Van den Bosch aan boord. Over de doelman is er nog geen nieuws, al zijn heel wat pistes ondertussen opgedroogd omdat de transfer deadline voorbij is in onder meer Frankrijk en Engeland.

Voor de centrale verdediger is er heel veel interesse. Antwerp hoopt minstens 10 miljoen euro te krijgen en dat wilde Mainz alvast niet betalen. In Portugal is de transfermercato wél nog open, net als in Saoedi-Arabië.

Een overstap naar het Midden-Oosten had de verdediger eerder al van tafel gewezen, nu heeft hij aangegeven dat hij gewoon bij Antwerp zal blijven. Dat deed hij in het flashinterview meteen na de wedstrijd tegen Gent.

Wel nieuwkomers in huis halen?

"Ik ben hier gelukkig, mijn ouders en vrienden zijn hier", aldus Van Den Bosch. En dan herhaalde hij het ook nog een keertje formeel na een extra vraag van de journalist van de rechtenhouder: "Ja, ik blijf."

Ook coach Jonas De Roeck hoopt zijn kern samen te houden de komende dagen: "Zolang er nog openingen zijn op de transfermarkt, is er altijd nog iets mogelijk. Maar dat willen we niet. We hopen iedereen te houden. Iedereen werkt hard binnen de club om dat te doen en ook om nieuwkomers in huis te gaan halen."