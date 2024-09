Serge Gumienny heeft nog duidelijke boodschap voor Belgische scheidsrechters

KAA Gent - Antwerp eindigde op een 1-1 gelijkspel. De score had er echter heel anders uit kunnen zien, was het niet voor de afgekeurde doelpunten en gemiste strafschop.

KAA Gent - Antwerp was een wedstrijd met heel wat spektakel, ondanks de 1-1 eindstand. Eerst was er die geweldige knal van Sven Kums die de thuisploeg op voorsprong bracht.

Nadien maakte Chery gelijk en zo gingen we met 1-1 de rust in. Kort na de pauze kregen de Buffalo's een strafschop. Andri Gudjohnsen kon deze niet omzetten en Lammens pakte het leer. Maar er was meer aan de hand, want hij moest wel erg lang wachten...

"Gudjohnsen miste een strafschop nadat hij bijna anderhalve minuut moest wachten totdat Verboomen iedereen de les had gespeld over wat wel en niet mag bij het nemen van een strafschop. Dan vraag ik me af of dat echt nodig is", vertelde Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg.

"Ik weet dat scheidsrechters de instructie krijgen om preventief te handelen om toestanden als ‘penaltygate’ te vermijden. Maar van profvoetballers mag je toch verwachten dat ze de regels kennen. Elke penaltynemer weet dat hij op het fluitje moet wachten."

"Elke keeper weet dat hij niet te vroeg van zijn lijn mag komen en sinds vorig jaar weet elke speler ook dat ze niet te snel mogen inlopen. Als ze zich niet aan die regels houden, dan moet de scheidsrechter dat uiteraard bestraffen. Maar laat spelers niet elke keer opnieuw twee minuten wachten voor ze mogen trappen. Dat moet sneller kunnen", besluit hij met een duidelijke boodschap voor de scheidsrechters.