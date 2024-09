Auteur van wereldgoal Sven Kums komt met verklaring voor gemiste strafschop van ploegmaat en wijst naar arbitrage

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sven Kums zorgde met een absolute wereldgoal voor de 1-0 in de match tussen KAA Gent en Royal Antwerp. Achteraf ging het aan Gentse zijde echter ook vooral over een gemiste strafschop van Andri Gudjohnsen.

Sven Kums bleef - net als alle spelers en coaches van zowel Gent als Antwerp - met gemengde gevoelens achter na het 1-1 gelijkspel tussen beide topploegen. Aangenaam was de wedstrijd wel, al was het niet altijd even hoogstaand.

Andri Gudjohnsen kreeg dé opgelegde kans om er vanop de stip 2-1 van te maken voor de Buffalo's, maar hij trapte te zwak en zag Lammens zo zijn elfmeter stoppen. Sven Kums had daar achteraf ook een verklaring voor.

© photonews

Volgens hem duurde het veel te lang voor de strafschop gegeven kon worden. Doordat de VAR de situatie met de fout op Fadiga nog eens uitvoerig wilde bekijken, bleef het een paar minuten wachten. En dat kan in het hoofd kruipen.

Te lang moeten wachten?

"Er moet ook respect zijn naar de strafschopnemer toe", aldus Kums in een reactie in de catacomben van de Planet Group Arena. Zijn coach Wouter Vrancken gaf dan weer aan dat Gudjohnsen wel degelijk de aangeduide man was.

"Andri stond op één op ons lijstje. Hij had de bal kunnen doorgeven als hij zich niet goed genoeg zou gevoeld hebben, maar hij begon goed aan de wedstrijd. Toen we na de 1-1 de controle verloren zakte hij wel mee weg."