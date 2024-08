Timmy Simons reageert op vertrek van sterkhouder Lucas Stassin: "Dat is wel lastig"

Westerlo heeft Lucas Stassin laten gaan naar Saint-Etienne. Financieel een gouden zaak voor de club, maar sportief een zware aderlating.

Financieel is de transfer van de 19-jarige aanvaller een voltreffer voor Westerlo, dat zo'n 10 miljoen euro zou vangen. Maar zijn vertrek liet zich al onmiddellijk voelen vrijdagavond tegen Genk.

"Dit is een fantastische stap voor hem en het is ook goed voor de club. Dan kan je die jongen dat niet ontzeggen. Maar het is natuurlijk wel lastig dat het op de wedstrijddag gebeurt", reageert coach Timmy Simons.

"Ik kijk niet naar het verleden, maar je ziet wel dat de jongens die die rol moeten invullen nog matchritme missen om top te zijn. Ik kan hen dat niet verwijten, ze hebben er alles aan gedaan om die rol zo goed mogelijk in te vullen."

Vervanger voor Stassin zoeken

Het vertrek van Stassin is toch wel een sportieve opdoffer. Timmy Simons wil er nu nog wel een nieuwe aanvaller bij, al beseft hij dat dit geen makkelijke opgave wordt.

"Je moet altijd wakker zijn en klaar zijn om eventuele vertrekkers last minute op te vangen, maar dit is wel heel last minute want vele markten zijn al dicht. Dat is het leven van een club, spelers en coach. Maar het is wel zo dat er nog moet gezocht worden."