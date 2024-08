Thorsten Fink zet puntjes op de i over 16-jarige Karetsas: 'Komaan zeg"

Racing Genk rekent op de jonge Konstantinos Karetsas om het vertrek van Bilal El Khannouss op te vangen. Hij deed het alvast prima tegen Westerlo.

Karetsas dartelde over het veld, speelde onbevangen en toonde enkele mooie acties vrijdagavond tegen Westerlo. "Ik probeer te genieten van het spelletje. Op het veld staan is gewoon leuk en ik doe wat in me opkomt", vertelde hij in een reactie voor de tv-camera.

Tijdens het interview werd aan Karetsas de vraag gesteld of hij al een berichtje van bondscoach Tedesco had ontvangen. Coach Thorsten Fink had het gehoord en wilde toch even de puntjes op de i zetten.

"Hij speelde een heel goede wedstrijd. Hij is een talent, niet meer. Hij is nog maar 16 jaar, vergeet dat alstublieft niet. Hij moet nog veel zaken leren, hij maakt een leerproces door."

"We moeten hem helpen. Ik hoorde in een interview vragen naar het nationaal team en Tedesco, komaan zeg. Dit is véél te vroeg", benadrukt Thorsten Fink.

"Ik praat veel met hem en hij weet wat hij moet doen, waar hij aan moet werken om beter te worden. Voor nu voetbalt hij goed en is hij ook mentaal goed, hopelijk blijft hij zo."