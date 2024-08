Dit hadden coaches Fink en Simons te vertellen na Genk - Westerlo: "Topmatch gespeeld"

Racing Genk won vrijdagavond met het kleinste verschil tegen Westerlo. Coach Thorsten Fink vond dat zijn team een topwedstrijd speelde. Zijn collega Timmy Simons vond dat Westerlo te onnauwkeurig was aan de bal.

"Ik vind dat we een topwedstrijd gespeeld hebben. Dat betekent niet dat je met 3-0 of met 4-0 moet winnen", stak Thorsten Fink van wal tijdens het persmoment.

Hij strooide met lof naar Westerlo. Het duurde immers tot 10 minuten voor tijd en een foutje van Bolat vooraleer Genk kon scoren. "We speelden tegen een goed georganiseerd Westerlo, dit is qua organisatie het beste team waar we al tegen hebben gevoetbald. Ze gaven ons weinig ruimte."

"Ik ben heel blij dat mijn team geduldig bleef voetballen. Ook de clean sheet is belangrijk. We hebben niet veel weggegeven en het maakt me blij dat we geen doelpunt incasseerden", besloot Fink.

Westerlo-coach Timmy Simons noemde de Genkse zege verdiend en legde uit waar het volgens hem fout liep bij de Kemphanen. "Het was al bij al een verdiende zege van Genk."

"We zijn er te weinig aan te pas gekomen door onze onnauwkeurigheid aan de bal. Er was veel goede wil en energie, maar we misten de rust aan de bal om Genk echt pijn te kunnen doen."

"We moesten een doelpunt slikken via een vrijschop aan de zijkant en toen was de tijd kort om nog iets terug te doen. We hebben te vaak in de bal gespeeld in plaats van de diepte te zoeken achter de verdediging van Genk."