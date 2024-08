KRC Genk krijgt zeer slecht transfernieuws te horen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk hoopte nog op de komst van Yaimar Medina. Uiteindelijk zal de vleugelverdediger niet naar Limburg trekken.

KRC Genk heeft zijn huiswerk grotendeels afgerond op de transfermarkt, al kan er hier en daar nog wel iets bewegen. Vooral op uitgaand vlak dan.

De Limburgers wilden nog wel graag zeker één inkomende transfer doen met Yaimar Medina, een 19-jarige linkervleugelverdediger van Independiente.

Er kwam de laatste dagen heel wat positief nieuws binnen over de transfer en alles leek gewoon door te gaan. Maar dat was behoudens een verrassing, die er uiteindelijk toch is gekomen...

Volgens Het Laatste Nieuws zou de Ecuadoriaanse club zelf de stekker uit de deal hebben getrokken. Na het mislopen van de transfer gaat Genk nu niet op zoek naar een nieuwe linksachter.