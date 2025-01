Even werd het nog heel spannend: Westerlo nog wat dieper in de put na nipte nederlaag tegen leider Genk

KRC Genk heeft zaterdagnamiddag met 0-2 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. De Limburgers waren dodelijk efficiënt, terwijl de thuisploeg veel te veel nodig had om een deftige doelpoging bij elkaar te spelen.

Zaterdagnamiddag trok leider Genk naar 't Kuipje om het op nemen tegen Westerlo. Tolu startte weer in de basis, net als Hrosovsky, Sadick, Bonsu Baah, Bangoura en Kayembe. Bij Westerlo mocht Frigan weer in de spits staan, Vuskovic en Alcocer kwamen ook in de basis.

De wedstrijd kwam heel traag op gang, met twee ploegen die wat aan het aftasten waren zonder veel risico. De eerste kansen waren voor de thuisploeg, met twee verdienstelijke pogingen van Rommens (ex-Genk). Met één van zijn twee schoten had de flankverdediger meer moeten doen.

Genk had nog geen kans bij elkaar gespeeld, maar efficiëntie is belangrijk, en dat hebben ze bij Westerlo opnieuw moeten voelen. Een lage voorzet van Bonsu Baah werd verlengd door Tolu terwijl Hrosovsky liet lopen oor El Ouahdi. Die kon op zijn beurt de Limburgers knap op voorsprong trappen.

De thuisploeg nam de match wat meer in handen, maar kansen bleven uit. Op het halfuur was het Tolu die na een knappe actie de voorsprong kon verdubbelen. Met een speciaal schot dat heel snel zakte, liet hij Jungdal voor de tweede keer achterom kijken.

Na de rust kwam er weinig beterschap. Simons greep wel in door Slimani en Sakamoto op het veld te brengen, waardoor de thuisploeg met drie spitsen begon te spelen. Tolu miste al snel in de tweede helft onbegrijpelijk een uitgelezen kans op 0-3. Hij kwam oog in oog met doelman Jungdal, maar trapte gewoon naast.

Westerlo had veel te veel nodig om een doelpunt te maken, terwijl ze bij Genk dodelijk efficiënt waren. Het vertrouwen bij de Kemphanen leek héél ver zoek. We zagen de bal geregeld goed rondgaan, maar in de zone van de waarheid was het keer op keer te weinig, zelfs met drie spitsen op het veld.

Steuckers knalde een kwartier voor tijd nog knap op de paal. We leken dichter bij de 0-3 te komen, maar een paar minuten voor het einde van de partij maakte Sakamoto er alsnog 1-2 van, zo werd het nog even heel spannend. Westerlo schakelde snel nog een slotoffensief in, maar de 1-2 bleef op het scorebord staan.

Na deze nieuwe nederlaag blijft Wetserlo op de 13e plaats staan met 23 punten. Nog steeds in de gevarenzone dus. Genk wint opnieuw en blijft zo met 51 punten (voorlopig) op vier punten los van Club Brugge, dat later op de dag nog tegen KV Kortrijk speelt.