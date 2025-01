Waterballet en evenwichtsoefeningen: Charleroi en Cercle raken helemaal uitgeregend

Charleroi en Cercle Brugge mochten in de vooravond tegen elkaar aantreden. Beide ploegen konden met een driepunter een prima zaak doen. Uiteindelijk werd het een billijk gelijkspel op een moeilijk te bespelen veld.

Charleroi wilde onder Rik De Mil verder doorgaan op het elan van de voorbije weken en kon bij een overwinning in de buurt van de top-6 komen. En ook Cercle Brugge kon een prima zaak doen en over Charleroi springen.

Beide ploegen hadden na een goede periode weinig redenen tot wisselen. Bij de thuisploeg was Daan Heymans meteen opnieuw fit na zijn zware botsing met Mitrovic vorige week. Enkel Petris was er niet bij, waardoor Guiagon aan de match mocht beginnen.

Waterballet

Bij Cercle Brugge verving Hannes Van Der Bruggen de geblesseerde Lawrence Agyekum, verder stonden ook bij De Vereniging dezelfde namen als tegen Dender op het veld.

De wedstrijd zelf dan? Dat was er eentje waarbij het steeds moeilijker werd om te voetballen. Het regende onophoudelijk in het Stade du Pays de Charleroi, waardoor we tegen het einde van de wedstrijd meer over waterballet dan voetbal konden spreken.

In de eerste helft was Cercle het beste aan de match begonnen, maar bij de eerste de beste kans voor Charleroi was het meteen raak via Guiagon. Mbenza zag zijn 2-0 even later ook nog eens afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Gelijkspel

Op naar de tweede helft dan maar, waarin Cercle Brugge op gelijke hoogte kwam via kapitein Somers. Beide ploegen kregen nog wat halve kansjes, terwijl Heymans nog flirtte met rood en ploegmaat Keita werd uitgesloten.

Een derde doelpunt viel er echter niet meer en zo schieten beide ploegen weinig op met een 1-1 gelijkspel, al komen ze natuurlijk wel opnieuw een puntje dichter bij de definitieve redding.