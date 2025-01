Twee wedstrijden op rij géén VAR-interventie, Beerschot wél slachtoffer van de interpretatie in Tubeke

Beerschot hing halverwege de eerste helft tegen Union al tegen de touwen met een 0-2 achterstand. Een rode kaart voor Faisal Al-Ghamdi deed de Mannekes helemaal de das om. Niet veel later werd het 0-3 en uiteindelijk verloor Beerschot met 0-4.

"Ongelukkig, niet bewust"

Beerschot-trainer Dirk Kuyt had op de persconferentie na de wedstrijd de beelden al even snel bekeken en al een duidelijke mening kunnen vormen. "Volgens mij doet Al-Ghamdi het helemaal niet bewust", opende de Nederlander.

"Als je voetballer bent geweest, zie je heel goed wanneer iemand bewust een fout maakt of wanneer het eerder ongelukkig is. En als je het in slow motion afspeelt, zie je vooral dat het heel ongelukkig is en dat Al-Ghamdi schrikt", aldus Kuyt.

Scheidsrechter Lawrence Visser had Al-Ghamdi eerst een gele kaart gegeven voor zijn fout op Niang. Maar hij werd door de VAR naar het scherm geroepen waarna de kaart van kleur veranderde. En dat is na het afgelopen weekend toch wel opvallend te noemen.

Géén interventie bij deze discutabele acties afgelopen weekend

Eerder deze speeldag in de Jupiler Pro League waren er namelijk andere fases waarbij de roep voor een VAR-interventie luid was maar er geen kwam. Zaterdagmiddag was dat het geval bij Westerlo-Genk. Oh wou Sakamoto omspelen in de 16 maar botste op de elleboog van de Westerlo-verdediger. Toen werd er niet ingegrepen.

Wat later op de dag volgde er een stevige elleboog van Heymans in het gezicht van Ravych tijdens Charleroi-Cercle Brugge. Heymans brak zelfs de oogkas van Ravych maar hij kreeg maar geel zonder verdere VAR-interventie