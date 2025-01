Union SG rekent op een halfuur af met tienkoppig Beerschot, dat nog wat dieper in de put wordt geduwd

Union SG heeft zondagnamiddag met 0-4 gewonnen van Beerschot. De Kielse Ratten maakten op geen enkel moment aanspraak op meer dan een nederlaag.

Beerschot, nog steeds op zoek naar broodnodige punten, nam het zondag op tegen Union SG. De thuisploeg kreeg al snel een flinke mogelijkheid, maar Kosiah tikte de bal te ver voor zich uit om Moris te kunnen verschalken.

Nadien ging het erg snel in de eerste helft. Na een kwartier spelen kon Franjo Ivanovic de bezoekers op voorsprong zetten met een vreemde goal, eentje die echt uit de lucht kwam vallen.

Twee minuten later maakte Niang er al 0-2 van, hij werkte mooi af tegenover Shinton. Even later kon er een kantelpunt komen nadat het even leek alsof Moris de bal buiten het strafschopgebied met zijn arm raakte, maar de VAR zag dat het uiteindelijk met de borst was.

Kort na het halfuur liep het helemaal mis, want de VAR oordeelde dat Al-Ghamdi rood verdiende. Hij stapte, per ongeluk, op de enkel van Niang. Enkele minuten later maakte Ivanovic zijn tweede van de avond. De wedstrijd leek al gespeeld.

Na de pauze konden de Brusselaars de wedstrijd logischerwijs makkelijk controleren met een 0-3 voorsprong en een man meer. Beerschot had nog vrij weinig te zeggen. De Kielse Ratten probeerden nog wel, maar uiteindelijk viel de 0-4. David scoorde, net geen buitenspel.

Beerschot was goed op dreef in eigen huis dit seizoen, maar deze wedstrijd bewijst nu toch anders. De club uit Antwerpen blijft alleen laatste met 13 punten, terwijl Union SG met 40 punten 3e blijft in het klassement.